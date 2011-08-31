ЮЖД с третьего сентября назначила дополнительный поезд Харьков-Симферополь

Южная железная дорога с третьего сентября дополнительно назначает ускоренный фирменный поезд №175/176 Харьков-Симферополь «Южный экспресс».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Согласно сообщению, ускоренный фирменный поезд №175/176 Харьков-Симферополь «Южный экспресс» будет курсировать по 30 сентября по четным числам отправлением из Харькова в 6.10 и прибытием в Симферополь в 13.50, отправлением из Симферополя в 15.50 и прибытием в Харьков в 23.33. Справка УНИАН. Южная железная дорога (ЮЖД) входит в состав 6 железных дорог Украины, которые объединяет монополист железнодорожных перевозок «Укрзализныця».