«Антонов» намерен взять кредит у «ВТБ Банка»

ГП «Антонов» (г. Киев) намерено привлечь у ПАО «ВТБ Банк» (г. Киев) возобновляемую кредитную линию в размере 30 млн. долл.

Об этом сказано в сообщении компании об акцепте предложения банка, обнародованном на сайте Государственных закупок.

Согласно сообщению, стоимость пользования кредитной линией составит 7,763 млн. долл. (без НДС).

Конечный срок подписания кредитного договора – 21 сентября 2011 года.

Справка УНИАН. ГП «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимал участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодня состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).