С 1 сентября абонплата за стационарный телефон вырастет еще на 10%

С 1 сентября абонплата за пользование фиксированным телефоном с повременной оплатой вырастет еще на 10%.

Как сообщал ранее УНИАН, повышение абонплаты производится согласно решению Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №157 от 08.04.2011 г. «Об утверждении Предельных тарифов на общедоступные телекоммуникационные услуги» (местную фиксированную телефонию)».

Согласно этому решению НКРС были определены новые тарифы, которые внедряются в два этапа: с 1 мая и с 1 сентября 2011 года. На первом этапе (с 1 мая) рост абонплаты составил до 25%.

На втором этапе, с 1 сентября 2011 года, абонентская плата для абонентов с повременной оплатой будет повышена еще на 10% – для населения и бюджетных учреждений городов и райцентров она будет составлять 22 грн. 28 коп. (абонплата для абонентов без повременной оплаты не изменится), для абонентов сел и поселков - 11 грн. 84 коп. с повременной оплатой (для этих населенных пунктов также повысится абонплата и для абонентов с телефонами без повременной оплаты – до 13 грн. 52 коп.).

На 10% вырастет и абонплата для небюджетных организаций городов и райцентров и составит для телефонов с повременной оплатой – 32 грн. 10 коп. Также на 10% вырастет новая абонплата за местную телефонную связь для небюджетных организаций сел и поселков городского типа, которая будет составлять 21 грн. 23 коп. без повременной оплаты и 18 грн. 60 коп. - с повременной.

При этом на втором этапе (с сентября) увеличится количество нетарифицированных минут – с 300 до 600.

По данным НКРС, «целью внесения изменений является приближение тарифов на услуги местной связи к уровню их себестоимости при условии сохранения доступности услуг для всех категорий пользователей».

Как ранее сообщала НКРС, на протяжении нескольких лет предоставление общедоступных телекоммуникационных услуг в депрессивных районах и сельской местности осуществлялось без механизма их компенсации и было для операторов телекоммуникаций крайне убыточным.

Справка УНИАН. Согласно ст. 62 Закона Украины «О телекоммуникациях» к общедоступным телекоммуникационным услугам относятся услуги: подключения конечного оборудования потребителя к телекоммуникационным сетям общего пользования (универсальный доступ); фиксированной телефонной связи в пределах зоны нумерации (местная телефонная связь); вызов служб экстренной помощи, услуги справочных служб и связи, с помощью таксофонов, за исключением услуг, которые предоставляются с использованием беспроводного доступа.