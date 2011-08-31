Абонентская база мобильных операторов в Украине в июле выросла на 1,2%

Совокупная абонентская база операторов сотовой/мобильной связи в Украине в июле 2011 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 621 тыс. пользователей, или на 1,2%, и составила более 52,56 млн. абонентов (активированных SIM-карт).

Об этом говорится в результатах исследования рынка агентством iKS-Consulting, которые предоставлены УНИАН.

По оценкам iKS-Consulting, уровень номинального проникновения сотовой связи от общей численности населения страны на конец июля 2011 года, по сравнению с показателем за июнь, увеличился на 1,4 п.п. - до 115,1%.

По итогам июля 2011 года у всех операторов зафиксирован рост абонентской базы. Так, в июле лидером по приросту абонентов в абсолютном выражении стал «Астелит», увеличивший число своих мобильных клиентов на 290 тыс., или на 4,5%, у «МТС Украина» рост составил 150 тыс. (0,8%), у «Киевстара» – 127 тыс. (0,5%).

Лидером в рейтинге операторов с наибольшей абонентской базой остается «Киевстар», у которого по итогам июля 2011 года насчитывалось более 24,8 млн. абонентов или 47% от всей абонентской базы сотовой/мобильной связи Украины.

На втором месте – «МТС Украина», чье число абонентов в июле 2011 года составило более 18,7 млн., доля рынка – почти 36%. Третью позицию в рейтинге занимает компания «Астелит» - почти 6,7 млн. клиентов (доля рынка 13%).

У оператора «Телесистемы Украины» по итогам июля насчитывалось 689 тыс. абонентов, абонбаза компании увеличилась на 10 тыс. абонентов по сравнению с июнем. У «Интертелекома» на конец июля 2011 года насчитывалось 646 тыс. абонентов (абонбаза увеличилась на 25 тыс. чел.), компания «Укртелеком» увеличила абонбазу в июле 2011 года на 15 тыс. абонентов – до 643 тыс., абонбаза ITC выросла на 3 тыс. абонентов и составила 367 тыс. абонентов.