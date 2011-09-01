«Укрзализныця» погасила почти 2,3 млрд. грн. по долгосрочным платежам

За 8 месяцев 2011 года «Укрзализныця» погасила почти 2,3 млрд. грн. по долгосрочным кредитам, лизинговым платежам и т. п.

Как сообщает УНИАН пресс-центр ведомства, своевременное и в полном объеме выполнение своих обязательств по расчетам с финансовыми учреждениями и другими инвесторами - безусловный приоритет в деятельности руководства «Укрзализныци».

Согласно сообщению, без задержек, в соответствии с условиями договоров, осуществлялись платежи по кредитам Европейского банка реконструкции и развития, «Дойче Банка» и «Барклейз Банка». В частности, в августе текущего года железными дорогами своевременно и согласно условиям выпуска погашены облигации внутреннего займа на сумму 753 млн. 700 тыс. грн. В августе погашен кредит «Барклайз Банка» в размере 45 млн. долл. В октябре 2011 года будет полностью погашен кредит «Дойче Банка», который был направлен на финансирование строительства мостового автомобильно-железнодорожного перехода через Днепр в г. Киеве.

«Самый тяжелый период по выплатам уже позади. «Укрзализныця» вовремя и четко рассчитывается со своими кредиторами. Уверен, что наша политика в этом вопросе станет залогом будущего конструктивного сотрудничества с финансовыми институтами », - отметил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

Результатом такой финансовой политики стало сокращение кредитного портфеля предприятия, погашение существующих просроченных платежей, восстановление доверия к финансовой прогнозируемости и надежности железнодорожного монополиста.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время железные дороги Украины не имеют никаких просроченных платежей по своим финансовым обязательствам. «Укрзализныця» активно начала работы по привлечению долгосрочных кредитных ресурсов на выполнение долгосрочных программ обновления основного подвижного состава.