Пригородные поезда УЗ перевезли за лето 96,5 млн. пассажиров

За июнь-август 2011 г. железными дорогами Украины в пригородном сообщении (по ожидаемым данным) было перевезено 96,5 млн. пассажиров, что на 89 тыс. (0,1%) меньше аналогичного периода прошлого года.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, из них перевезено «платно» 19,7 млн. пассажиров, что больше 2010 года на 0,1%.

При этом услуги по перевозке льготных категорий граждан, убытки за которые должны компенсировать облгосадминистрации, предоставлены на сумму 97,2 млн. грн., а компенсировано - 35,1 млн. грн., или 36,1%. Ожидаемая задолженность составила 62,1 млн. грн.

Как напоминают в ведомстве, летом прошлого года «Укрзализныцей» было

предоставлено услуг по перевозке льготных категорий граждан на сумму 87,6 млн. грн., компенсировано - 31,9 млн. грн. (36,4%), задолженность составила 55,7 млн. грн.

Крупнейшими должниками являются местные органы власти, с которыми железные дороги проводят постоянную работу с целью улучшения ситуации с возмещением, отмечают в ведомстве.

На железных дорогах Украины по состоянию на 1 сентября 2011 г. эксплуатируется 62 поезда повышенного комфорта, что на 10 поездов больше, чем в 2010 году. В течение июня-августа 2011 года в поездах повышенного комфорта "Укрзализныци" было предложено 5,7 млн. мест, реализовано 3,6 млн. мест, средняя населенность по «Укрзализныце» составила 63,1%.