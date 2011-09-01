Потребности «Укрзализныци» в инвестициях составляют около 25 млрд. грн. в год при возможностях 6-7 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам главный советник генерального директора «Укрзализныци» Юрий ФЕДЮШИН.

«Если говорить о цифрах, то в подвижной состав нам нужно ежегодно направлять порядка 15 млрд. грн. В инфраструктуру — это путь, связь, энергетика – еще около 8 млрд. грн. То есть 25 млрд. грн., я говорю укрупненные цифры. Возможности же наши сейчас - это порядка 6-7 млрд. грн. (в год)», - отметил он.

По его словам, потребности в инвестициях громадные, потому что износ парка железных дорог уже перешел критическую черту. «Изношен подвижной состав, особенно электровозы, уже за 92-93%, то есть 3-4 года — и они полностью остановятся, даже с учетом того, что мы им продлили срок службы почти в 2 раза по сравнению с тем, что дает завод, дальше продлевать уже мы не сможем», - сказал Ю.ФЕДЮШИН.

Он считает, что для решения проблемы необходимо решить вопрос с убытками за перевозки льготных категорий пассажиров, с задолженностями по компенсациям со стороны госорганов за эти перевозки. Кроме того, необходимо реформирование отрасли, что будет способствовать привлечению инвестиций. «Мировые банки ставят нам условие: ребята, получите кредит, когда (будет - УНИАН) реформирование, без этого кредита не дадим», - сказал Ю.ФЕДЮШИН. Кроме того, реформирование будет способствовать конкуренции на рынке перевозок, установлению конкурентоспособных тарифов и т. п.