Свыше 1200 клиентов ДЖД перешли на электронный документооборот

С сегодняшнего дня Донецкая железная дорога полностью переходит с бумажной на электронную форму документов, которые необходимы для перевозки грузов во внутреннем сообщении.

Как сообщает пресс-служба ДЖД, на 1 сентября 1261 грузоотправитель и грузополучатель, которые обслуживаются Донецкой железной дорогой, зарегистрировались в системе электронного документооборота АС Клиент УЗ. Из них 112 структурных подразделений железной дороги и 1148 клиентов железнодорожного транспорта.

Кроме того, на данный момент сгенерированы 423 ключа ЭЦП (электронной цифровой подписи) для работников структурных подразделений, а также 2026 ключей ЭЦП для работников 678 промышленных предприятий.

Как отмечается в сообщении, для Донецкой железной дороге внедрение электронного документооборота крайне важно, так как она является наибольшим перевозчиком грузов в Украине и осуществляет свыше 40% погрузки различных грузов от общих объемов "Укрзализныци".

Напомним, что с 1 июля этого года «Укрзализныця» ввела электронный документооборот при перевозке грузов в пределах Украины.

Нормативной базой для ввода электронного документооборота во внутреннем грузовом сообщении является приказ Министерства инфраструктуры Украины "Об утверждении порядка применения электронного перевозочного документа во время перевозок грузов железнодорожным транспортом". Инструментом для оформления таких перевозок является программное обеспечение АС Клиент УЗ - автоматизированная система для оформления и обработки перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом Украины через сеть Интернет.