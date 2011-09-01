УЗ с 1 сентября полностью перешла на оформление грузоперевозок в электронном виде

Начиная с 1 сентября «Укрзализныця» вместе с грузовладельцами и грузоотправителями полностью перешла на систему оформления перевозочных документов в электронном виде через систему АС «Клиент УЗ» во внутреннем грузовом сообщении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно ее данным, на начало сентября почти 8100 грузоотправителей подключилось к системе электронного документооборота АС Клиент УЗ. На протяжении всего переходного периода было оформлено 556 тыс. 515 документов. В частности, через систему АС Клиент УЗ - 54%, с применением электронной цифровой подписи (ЭЦП) - 50%. За последние дни (30-31 августа) из 16 308 перевозочных документов 88% оформлено с применением АС Клиент УЗ и 65% - с применением ЭЦП.

Напомним, что с 1 июля этого года «Укрзализныця» внедрила электронный документооборот при перевозке грузов в пределах Украины, с переходным периодом до 1 сентября. При работе по безбумажной технологии железные дороги Украины уже получили ряд положительных результатов. В частности, в 8-10 раз сократилось время на оформление документов на перевозку груза, поскольку клиенту для этого не надо ездить в товарные конторы, а товарным кассирам не нужно повторно вводить данные с бумажных накладных. Для грузоотправителей создана возможность необходимые операции осуществлять непосредственно из своего офиса. Также ускоряется сам процесс перевозки груза, поскольку вагоны не задерживаются в ожидании оформления документов.