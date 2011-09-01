Мининфраструктуры запретило эксплуатацию 90 баз-стоянок малых судов

Министерство инфраструктуры Украины в течение июня-июля т.г. проверило 324 базы для стоянок маломерных (малых) судов и по результатам проверки предоставило 221 предписание об устранении нарушений, эксплуатация 90 баз-стоянок запрещена. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, в целом с начала 2011 года министерство провело 5 396 осмотров судов. В январе-июле т.г. осуществлено 32 патрулирования с осмотром транспортных судов и 297 патрулирований - по маломерным судам. По результатам таких действий выявлено 729 нарушений правил плавания.

В течение июня-августа т.г. регулярно проводились проверки маломерных (малых) судов: проведено 4 702 проверки, по результатам которых к нарушителям требований безопасности судоходства применено 347 мер воздействия, взыскано 279 штрафов.

Кроме того, в рамках летней кампании по предотвращению аварийных событий на водном транспорте в июле т.г. осуществлена внеплановая проверка украинских морских и речных судов старше 25 лет, во время которой проведено 160 профилактических осмотров. По результатам проверки запрещена эксплуатация 15 судов.