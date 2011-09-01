Организатором автоперевозок между Киевом и "Борисполем" будет КГГА

Организатором перевозок на пригородном автобусном маршруте между Киевом и аэропортом «Борисполь» будет выступать Киевская городская государственная администрация, которой будут предоставлены полномочия по организации перевозки пассажиров между столицей и международным аэропортом.

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, соответствующий проект Закона Украины «О внесении изменения в статью 7 Закона Украины « Об автомобильном транспорте » был утвержден на заседании Кабинета министров Украины 31 августа 2011 года.

Предложенными изменениями к указанному законопроекту будет усовершенствована процедура организации и проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования. Согласно действующей редакции Порядка проведения конкурса, организатором на автобусном маршруте общего пользования на междугородном и пригородном маршрутах, которые проходят от Киева до населенных пунктов Киевской области и которые не выходят за пределы территории области, выступает областная госадминистрация. Как отмечают в министерстве, передача права организации перевозок пассажиров на автобусном маршруте между столицей и аэропортом «Борисполь» КГГА позволит обеспечить транспортное обслуживание финальной части чемпионата Европы 2012 по футболу на должном уровне.

Заметим, в соответствии с законодательством, проект Закона Украины будет подан на подпись Президенту Украины.