Около 4 тыс. студентов вступило в вузы железнодорожного профиля в этом году

В этом году в железнодорожные учебные заведения вступило около 4 тыс. студентов, из них более 3 тыс. - на дневную форму обучения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

В частности в заведения III-IV уровней аккредитации (университеты, академия) поступили около 1,5 тыс. выпускников, и более 2 тыс. - в учреждения I-II уровней аккредитации (колледжи, техникумы).

Как отмечают в «Укрзализныце», учебные заведения железнодорожного профиля не испытывали этом году дефицита в заявках от потенциальных студентов и в полном объеме выполняют госзаказ, несмотря на то, что по оценкам специалистов, в этом году за право учиться в целом в Украине соревновались на 40% абитуриентов меньше, чем в прошлом.

Напомним, 16 вузов Украины имеют железнодорожное направление и подчинены Министерству инфраструктуры Украины.

Справка УНИАН. Специалистов для железнодорожной отрасли готовят: Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна (ДНУЖТ), Украинская государственная академия железнодорожного транспорта (УкрГАЖТ), Донецкий институт железнодорожного транспорта Украинской государственной академии железнодорожного транспорта (ДонИЖТ УкрГАЖТ), Государственный экономико-технологический университет транспорта (ГЭТУТ), Артемовский техникум железнодорожного транспорта, Днепропетровский техникум железнодорожного транспорта , Киевский техникум железнодорожного транспорта, Киевский электромеханический техникум железнодорожного транспорта им.М.Островського, Кременчугский техникум железнодорожного транспорта, Львовский техникум железнодорожного транспорта, Николаевский техникум железнодорожного транспорта им. академика В. Н. Образцова, Одесский техникум железнодорожного транспорта, Симферопольский техникум железнодорожного транспорта, Славянский техникум железнодорожного транспорта, Харьковский техникум железнодорожного транспорта, Винницкий транспортный колледж, Черновицкий транспортный колледж.