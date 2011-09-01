КМУ утвердил соглашение с Латвией о транзитных перевозках через порты

Украина и Латвийская Республика налаживают сотрудничество в направлении развития транзитных перевозок.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, подписание соответствующего соглашения между правительствами государств утверждено постановлением Кабинета министров Украины «Об утверждении Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Латвийской Республики о транзитных перевозках с использованием портов и другой транспортной инфраструктуры».

Соглашение определяет основные принципы и принципы сотрудничества Украины и Латвии в области обеспечения надлежащего развития транзитных перевозок грузов с использованием портов, другой инфраструктуры и установления конкурентоспособных условий для осуществления таких перевозок.

В частности, согласно положениям Соглашения, Украина и Латвийская Республика обязуются создать все необходимые условия для использования собственных портов и другой транспортной инфраструктуры при осуществлении транзитных перевозок. Сторонами проводится оперативная работа по выявлению и устранению причин, препятствующих эффективным транзитным перевозкам, в том числе и контейнерным.

Кроме того, Соглашением предусмотрено сотрудничество Министерства инфраструктуры Украины и Министерства сообщения Латвийской Республики по обмену информацией об услугах, связанных с транзитными перевозками, а также по оперативному устранению задержек и трудностей, возникающих при осуществлении указанных перевозок.

Для рассмотрения вопросов, представляющих взаимный интерес, и которые связаны с применением положений Соглашения, будет создана совместная комиссия, которая будет иметь возможность привлекать к работе экспертов и создавать рабочие группы.

Вместе с этим Соглашение предусматривает и сотрудничество сторон с другими государствами - в рамках международных транспортных организаций, членами которых являются Украина и Латвийская Республика.

Реализация Соглашения будет способствовать развитию сотрудничества Украины и Латвии в области осуществления двусторонних и транзитных перевозок грузов по использованию мощностей собственных портов, а также обеспечит надлежащую загрузку транспортной системы Украины.