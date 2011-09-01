Вездеход КрАЗ-5233 "Спецназ" принят на вооружение Вооруженных Сил Украины

Автомобиль-вездеход КрАЗ-5233 «Спецназ» производства холдинговой компании «АвтоКрАЗ» (г. Кременчуг, Полтавская обл.) принят на вооружение украинской армии согласно приказу главы оборонного ведомства Михаила ЕЖЕЛЯ.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба холдинга.

По их данным, соответствующий приказ №523 «О принятии на вооружение Вооруженных Сил Украины автомобилей повышенной проходимости КрАЗ-5233ВЕ и КрАЗ-5233НЕ» подписан 23 августа 2011 года.

Автомобиль повышенной проходимости КрАЗ-5233ВЕ и его модификации предназначены для оперативной доставки личного состава воинских частей, подразделений специального назначения, а также различного оборудования, артиллерийских систем калибром до 152 мм, комплексов связи и радиоэлектронной борьбы.

Новые автомобили предназначены для замены грузовиков Урал-4320, КамАЗ-4310 и их модификаций, которые морально и физически устарели, а также повышения уровня унификации военной автомобильной техники и боевой готовности военных частей видов Вооруженных Сил.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

«АвтоКрАЗ» в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, в 3,6 раза увеличил объемы производства автомобилей - до 1 002 шт. и почти вдвое увеличил отгрузку потребителям автомобилей - до 1 063 шт.

В текущем году «АвтоКрАЗ» планирует произвести 3 тыс. автомобилей.