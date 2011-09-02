Российская «ПГК» сокращает вывоз из Украины грузов в собственных полувагонах

Москва. Российская «Первая грузовая компания» сокращает вывоз из Украины минерально-строительных грузов в собственных полувагонах.

Об этом УНИАН сообщили в управлении корпоративных коммуникаций компании.

«Возросшая необходимость сезонного обеспечения энергетическими углями внутрироссийских объектов энергетики и ЖКХ вынуждает ОАО «ПГК» временно сократить предоставление подвижного состава на экспортные направления под перевозки углей, в том числе на Украину», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим ОАО «ПГК» сократит вывоз из Украины минерально-строительных грузов в собственных полувагонах.

Ранее, с мая 2011 г., ОАО «ПГК» с учетом начала сезона завоза минерально-строительных грузов для нужд строительства социально-значимых объектов РФ и по просьбе Украинских железных дорог, существенно увеличило погрузку полувагонов из-под угля в попутном назначении.

Справка УНИАН. ОАО «Первая грузовая компания» - крупнейший оператор железнодорожных перевозок в России, создано в июле 2007 г. Основным учредителем и владельцем обыкновенных акций ПГК является ОАО "РЖД". В настоящее время в собственности ПГК – свыше 200 000 единиц подвижного состава разного типа. Доля компании в структуре вагонного парка РФ составляет 22%. В 2010 г. ПГК перевезла 302,3 миллиона тонн грузов.