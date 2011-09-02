Летом на ж/д переездах и путях УЗ снизилось количество ДТП и пострадавших в них

За июнь-август 2011 года на железнодорожных переездах и путях «Укрзализныци» произошло 20 случаев ДТП, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года количество ДТП уменьшилось на 9 случаев.

Об этом УНИАН сообщает пресс-центр «Укрзализныци».

В том числе 15 случаев произошло на переездах и 5 - на путях вне переездов. Вины железной дороги ни в одном из случаев не выявлено. В результате ДТП погибли 2 человека и 5 травмированы. Количество пострадавших в ДТП уменьшилось на 15 человек - с 22 до 7, в том числе число погибших уменьшилось на 9 человек - с 11 до 2, а количество травмированных - на 6 человек, с 11 до 5.

«Укрзализныця» обращает внимание водителей автотранспорта, их пассажиров и всех, кто находится вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры, на то, что несмотря на все меры со стороны железной дороги, основным залогом безопасности на путях и переездах является внимательность и дисциплинированность водителей.