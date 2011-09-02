Нормальное развитие железных дорог Украины требует в 3 раза больше инвестиций — исследование

Для нормального развития железнодорожного транспорта Украины требуется в 3 раза больше инвестиций, чем при данных экономических условиях отрасль может себе позволить.

Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», об этом говорят исследования компании A.T. Kearney, которая разрабатывает целевую модель рынка железнодорожных услуг Украины.

В частности, компания провела часть исследования для определения и последующей реализации стратегии и модели реформирования железнодорожного транспорта Украины.

По его результатам, основной проблемой железных дорог Украины является старение активов и дефицит средств для их обновления. По мнению экспертов, реформирование - единственная возможность привлечь в отрасль инвестиции.

Основными принципами реформирования станут: разделение управленческих и хозяйственных функций, четкое разделение монопольных и конкурентных сегментов, создание коммерчески самостоятельных компаний со свободным ценообразованием стоимости услуг, привлечение частных инвестиций в обновление подвижного состава и пр. При этом все мероприятия должны осуществляться в строгой и взвешенной последовательности.

Как сообщал УНИАН, ООО "А. Т. Карни" в июле 2011 г. выиграла тендер «Укрзализныци» на консультативные услуги по разработке целевой модели рынка железнодорожных транспортных услуг Украины. Срок работ — до декабря 2011 г.

Справка УНИАН. Компания A.T. Kearney, один из лидеров в сфере стратегического консалтинга, была основана в Чикаго в 1926 году. В настоящий момент представительства компании расположены в 35 странах Европы, Америки и Азии.

A.T. Kearney предоставляет спектр консалтинговых услуг, включая разработку корпоративных стратегий, оптимизации организационных структур, повышение эффективности продаж, разработку новых продуктов, разработку стратегии выхода на новые рынки, внедрение систем управленческой отчетности, реализацию программ по сокращению издержек и реструктуризации.

В России, Украине и других государствах Восточной Европы компания начала функционировать с начала глобальных экономических изменений 90-х годов.

Органом управления железнодорожным транспортом общего пользования является Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), которая была создана в декабре 1991 г. В сферу управления "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров. В этом году «Укрзализныця» отмечает 20-летие.