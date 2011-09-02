Киев до конца года планирует паспортизировать около 100 улиц
Киевская городская государственная администрация до конца текущего года планирует паспортизировать до 100 столичных улиц.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления градостроительства и архитектуры Киева Андрей ВАВРИШ в ходе круглого стола «Города Украины на пути к возвращению гражданам свободного публичного пространства – паспортизация улиц».
«До ста паспортов в этом году, я думаю, мы успеем», - сказал он.
По оценкам А.ВАВРИША, стоимость паспортизации одной улицы составит 25-40 тыс. грн. В перспективе планируется паспортизировать все улицы столицы.
Замначальника ГУ градостроительства и архитектуры Киева уточнил, что первыми паспорта получат ул. Крещатик, Майдан Незалежности и ул. Бассейная, которые планируется разработать на следующей неделе. При этом в результате паспортизации предусматривается разработать план благоустройства этих улиц.
А.ВАВРИШ сообщил, что также за 1-2 года планируется разработать стандарты благоустройства улиц.
По его словам, паспортизация улиц необходима для того, чтобы уйти от хаотичного размещения в городе малых архитектурных форм торговли, автостоянок, упорядочить размещение внешней рекламы, элементов освещения и благоустройства.
«Чтобы мы могли решить проблемы публичного пространства, с приоритетом пешеходного движения над машинами и культурных функций над коммерческими. Когда мы подумали, как, не тратя денег, вернуть людям это пространство, оказался очень интересный результат: нужно убрать все лишнее», - отметил А.ВАВРИШ.
При этом предусматривается, что по результатам паспортизации на центральных улицах столицы станет меньше рекламы, заборов и т.д., и они обретут эстетичный вид.
Согласно представленной на круглом столе программе возвращения комфортного публичного пространства гражданам, планируется внести изменения во временное положение паспортизации улиц, утвержденное КГГА.
В частности, предусматривается, что паспорт будет состоять из трех частей: исходные данные, анализ существующего состояния и выявление проблем, рекомендации, а также разработка плана действий по гармонизации уличного пространства.
В частности, чтобы определить проблему архитектурной среды, которая сложилась на улице, в паспорт предлагается ввести градостроительный анализ, включить особенности функциональной организации улицы, логистический анализ. При этом рекомендации будут касаться временных сооружений, МАФов, памятников архитектуры, автостоянок, рекламы, освещения, уборки улиц, благоустройства, озеленения, а также условий для людей с ограниченными возможностями.
Программа была разработана на примере паспортизации улицы Крещатик. По результатам обсуждения методики паспортизации улиц планируется оценить масштабы работ и определить их точную стоимость.