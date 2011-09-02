ПЖД в августе отремонтировала 70 км путей

В августе 2011 года Приднепровская железная дорога (ПЖД) отремонтировала 70,6 км путей на сумму 24,93 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПЖД.

Согласно сообщению, в частности, капитально отремонтировали 15,6 км путей на сумму 20,3 млн. грн., на средний ремонт 15 км путей ушло 3 млн. грн., на комплексно-оздоровительный 40 км путей - 1,63 млн. грн.

Также за этот период магистраль модернизировала 14 комплектов стрелочных переводов на сумму 7,7 млн. грн., 5 комплектов стрелочных переводов подвергли среднему ремонту на сумму 500 тыс. грн., на 4 комплектах стрелочных переводов металлические части заменили новыми (на сумму 700 тыс. грн.), еще на 4 - старопригодными частями (на сумму 220 тыс. грн.), 13 комплектов стрелочных переводов заменили старопригодными на железобетонных брусьях (на сумму 1,9 млн. грн.), на одном километре пути рельсы заменили новыми (на сумму 1,45 млн. грн.).

Справка УНИАН. ПЖД входит в состав «Укрзализныци». Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.