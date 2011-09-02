«Укрзализныця» сэкономила свыше 2,7 тыс. тонн дизельного топлива

«Укрзализныця» в этом году с помощью системы «БИС-Р» сократила расходы дизельного топлива более чем на 2,7 тыс. тонн на сумму около 30 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ведомства.

Согласно сообщению, система «БИС-Р» предотвращает кражи и перерасходы, анализируя при этом, насколько эффективно используется дизельное топливо тепловозами и соблюдают ли машинисты режимы вождения.

Системы расхода топлива используются на локомотивах украинских железных дорог уже несколько лет. «БИС- Р» устанавливалась на маневровые локомотивы начиная с 2004 г.

Напомним, что на сегодня основным видом топлива, которое используется на «Укрзализныце» для обеспечения процесса перевозок и на другие производственные нужды, является дизельное топливо. За год «Укрзализныця» потребляет около 440 тыс. тонн дизельного топлива (в т.ч. 370 тыс. тонн - на тягу поездов), ежесуточно на экипировку около 840 тепловозов расходуется 1200-1250 тонн (в т.ч. 1130 тонн на тягу).

На секциях локомотивов украинских железных дорог сейчас установлено 929 приборов типа «БИС-Р» (в серии тепловозов ЧМЭ-3).