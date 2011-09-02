Кабмин выделил 126 млн. грн. для стратегических приоритетов развития транспорта

Кабинет министров Украины передал бюджетные назначения, предусмотренные в 2011 году Министерству финансов в специальном фонде государственного бюджета по программе "Реализация программ помощи Европейского Союза", в сумме 126 млн. гривен Министерству инфраструктуры для осуществления мероприятий по реализации стратегических приоритетов развития сферы транспорта.

Постановление от 31 августа 2011 г. № 914 размещено на сайте правительства.

При этом Кабмин возложил на Мининфраструктуры полномочия по выполнению задач, определенных Соглашением о финансировании программы "Поддержка внедрения транспортной стратегии Украины".

Одновременно правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных в бюджете для осуществления мероприятий по поддержке реализации государственной политики в сфере транспорта.

Порядком установлено, что главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы является Мининфраструктуры. Бюджетные средства используются с учетом положений Соглашения о финансировании программы "Поддержка внедрения транспортной стратегии Украины" и направляются на: проведение институциональных реформ и повышение уровня безопасности в сфере транспорта; развитие транспортной инфраструктуры; адаптацию национального законодательства к acquis communautaire, в том числе директив Совета ЕС и Европейского парламента в сфере транспорта. Для финансирования мероприятий неинвестиционного характера выделяется не более 10% общего объема бюджетных средств.