Дата-центр ВОЛЯ запустил очередную акцию Limited Edition

Дата-центр ВОЛЯ запустил девятую акцию из серии «Limited Edition». Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

Согласно акции, абонентам дата-центра предлагаются на отдельных тарифных планах сервера улучшенной конфигурации с более мощным процессором.

Акционные изменения коснулись самых востребованных тарифных планов. Так, на тарифном плане «Воля» абонентам предлагаются сервера с процессором Intel Pentium Dual-Core E2160 и AMD Opteron Dual Core 1212 вместо стандартного сервера на базе Intel Atom. На тарифном плане «Бизнес» абонентам предлагается высокопроизводительный сервер Intel Pentium Dual-Core E5400 вместо стандартного сервера на базе Intel Atom, на тарифном плане «Профи» предлагаются сервера с процессором Intel Xeon вместо стандартного сервера Intel Pentium G6950.

Акция действует до исчерпания партии акционных серверов.

Напомним, что в июне т.г. дата-центр ВОЛЯ обновил линейку тарифных планов для своих абонентов, предложив неограниченный доступ ко всем ресурсам Интернет для типовых тарифов, увеличение скорости входящего зарубежного канала для комплексных предложений - "Телепорт" и "Телепорт-VIP", снижение стоимости зарубежного канала различной пропускной способностью.

Справка УНИАН. Дата-центр ВОЛЯ – подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сollocation/колокейшн, выделенный сервер (dedicated), виртуальный сервер (VPS, VDS)) – размещением сервера на специально оборудованной технической площадке и подключением его к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить без дополнительной платы собственный сервер вместо стандартного.

Компания ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером, предоставляющим комплексную мультисервисную услугу, которая включает информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерная и голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.