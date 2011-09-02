НКРС выдала лицензии 10 операторам

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принято решение о выдаче 6 лицензий на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций, 3 лицензий на пользование радиочастотным ресурсом (РЧР) и 1 лицензия на дополнительные частоты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

В частности, комиссия приняла решение о выдаче лицензий на предоставление услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации телесетей ООО «Лугалинк» на территории г. Алчевск Луганской области, ООО «Студнет телеком» в г. Харьков, ООО «Изюмтелеком» в г. Изюм Харьковской области и ООО "Си.Ти.Нет." на территории г. Черновцы. ООО «Астрателком» выдана лицензия на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети до 10 000 номеров на территории Одесской области. ООО «Линиятел» выдана копия лицензии для провайдера МПП "Одеко Запад" на предоставление услуг фиксированной местной телефонной связи с емкостью сети до 10 000 номеров на территории Львовской области.

На заседании принято решение о выдаче ООО «Х-СИТУ» лицензий на пользование РЧР для широкополосный радиодоступ в Хмельницкой области. ООО «Арта» выдана лицензия на пользование радиочастотным ресурсом для широкополосного радиодоступа в Луганской области. Этим же решением ООО «Нео - Телеком» выдана лицензия на дополнительную полосу радиочастот для широкополосного радиодоступа на территории АР Крым.