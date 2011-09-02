Между Украиной и Латвией открыт обмен электронными переводами

В сентябре 2011 г. открыт двусторонний обмен международными электронными переводами между Украиной и Латвией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "Укрпочты".

Электронные переводы Еврожиро адресуются по месту жительства (нахождения) физических лиц. Переводы с банковского счета на банковский счет и «До востребования» не принимаются.

Электронные переводы принимаются и выплачиваются в национальной валюте во всех объектах почтовой связи Украины. В выделенных объектах почтовой связи переводы Еврожиро также принимаются и выплачиваются в евро.

Один отправитель в день может переслать сумму, не превышающую 1200 евро, или эквивалент этой суммы в гривнях.

Срок пересылки международных электронных переводов составляет до двух рабочих дней, в зависимости от режима работы объектов почтовой связи.