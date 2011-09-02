Радиокомитет вводит новую систему измерений радиоаудитории

Межотраслевое объединение «Радиокомитет» объявляет конкурс открытых предложений на исследование радиослушания в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Радиокомитета.

Целью проведения конкурса является введение единой системы измерений аудитории радиостанций в Украине. К участию в конкурсе приглашаются исследовательские компании с опытом проведения медиа-исследований.

С победителем будет подписан контракт на срок от трех до пяти лет. Сбор предложений от исследовательских компаний продолжается до 23 сентября 2011 года. Результаты конкурса будут объявлены 26 октября 2011 года.

Как отметил председатель правления радиогруппы УМХ Валентин РЕЗНИЧЕНКО, Радиокомитет заинтересован в создании единой системы измерений аудитории, которая дала бы новый толчок к развитию рынка радио. В результате внедрения нового исследования выиграют не только радиокомпании, но и рекламодатели, которые получат надежный современный исследовательский инструмент для оценки рекламных кампаний.

Генеральный директор группы компаний «ТАВР Медиа» Игорь ЧЕРНЫШОВ считает, что улучшение исследования является обязательным условием для дальнейшего продвижения радио. «Поэтому ведущие радиохолдинги объединили усилия для внедрения системы измерения, что, как мы надеемся, лучше отвечает потребностям современного рынка. Это весомая инвестиция, которая необходима на данном этапе», - отметил он.

Справка УНИАН. Радиокомитет - межотраслевое объединение, в которое входят два крупнейших радиохолдинга Украины - группа ТАВР, Украинский Медиа Холдинг (УМХ), три сетевых рекламных агентства (Publicis Groupe, ADV Group (Initiative), Group M) и в качестве управляющего партнера - Независимая Ассоциация телерадиовещателей.

Радиокомитет создан в конце 2007 года для внедрения единого отраслевого исследования радиоаудитории, которым будут пользоваться как радиостанции, так и рекламные агентства при планировании рекламных кампаний.