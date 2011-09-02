«Киевстар» подал документы на получение новых лицензий

Оператор мобильной связи «Киевстар», согласно действующему законодательству и для обеспечения своей бесперебойной работы, подал документы на получение новых лицензий для предоставления услуг подвижной (мобильной) телефонной связи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Заявки на новые лицензии поданы в связи с тем, что в октябре 2011 года срок действия двух лицензий на предоставление услуг подвижной (мобильной) телефонной связи завершается. Для обеспечения гарантий прав потребителей на получение услуг компании, «Киевстар» своевременно подал в Национальную комиссию по вопросам регулирования связи (НКРС) все необходимые документы на получение новых лицензий.

Ранее наличие коллизий и возможных множественных трактовок некоторых положений законодательства Украины, которое регулирует рынок телекоммуникаций, стало причиной появления разных точек зрения (на продление старых лицензий или получение новых вместо старых – УНИАН) и возможности судебных споров между регулятором и игроками рынка по базовым вопросам функционирования и регулирования отрасли.

После всестороннего обсуждения , как отмечается в сообщении, регулятор и "Киевстар" пришли к согласию относительно взаимного понимания порядка осуществления деятельности на рынке в рамках этого вопроса.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Сеть мобильной связи АО «Киевстар» охватывает все крупные и малые города Украины, а также свыше 28 тыс. сельских населенных пунктов, количество мобильных абонентов – более 24,6 млн., абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 250 тыс.