Украина договорилась об увеличении квоты разрешений для автоперевозчиков

Министерство инфраструктуры Украины договорилось об увеличении квоты разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок для украинских автоперевозчиков на 2011 год.

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства, в этом году для украинских автомобильных перевозчиков увеличены квоты разрешений в Финляндию, Турцию, Азербайджан, Италию, Македонию и Иорданию.

Об увеличении годовых квот разрешений на 2011 год по сравнению с предыдущими квотами были достигнуты договоренности по результатам заседаний Смешанных комиссий по вопросам международных автомобильных перевозок с указанными странами.

Квота разрешений Финляндии на 2011 год возросла на 2 850 шт..; Турции - на 4 600, Азербайджана - на 300, Италии - на 800, Македонии - на 400, Иордании - на 100 шт.