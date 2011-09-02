В Киеве маршрут троллейбуса №5 продлен до площади Льва Толстого

В Киеве маршрут троллейбуса №5 продлевается с 5 сентября от Воздухофлотского путепровода до площади Льва Толстого.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, такое решение принято по поручению председателя КГГА Александра ПОПОВА в связи с многочисленными просьбами киевлян.

Согласно информации заместителя генерального директора коммунального предприятия «Киевпасстранс» Сергея ЛИТВИНОВА, теперь троллейбус №5 будет курсировать по такому маршруту: проспект Победы – бульвар Тараса Шевченко – улица Красноармейская – улица Л.Толстого – улица Владимирская – бульвар Т.Шевченко – просп. Победы – дальше по существующему маршруту. А для сохранения существующего интервала движения там будет увеличено количество троллейбусов.

С целью обеспечения безопасных условий перевозки пассажиров «Киевпасстранс» также изіскал возможность организовать остановку троллейбусов маршрутов №№5, 8, 17 на улице Красноармейской в районе зданий №14-16. Это позволит рассредоточить в районе площади Льва Толстого остановки троллейбусов большой и сверхбольшой вместимости и автобусов, которые работают в режиме маршрутного такси.

Справка УНИАН. Троллейбус №5 раньше двигался по маршруту от улицы Белецкая до площади Л.Толстого. Короткий период времени конечной остановкой сделали Владимирский собор, чем немного сократили маршрут. А с февраля 2009 года, по решению городской власти, которую в то время возглавлял Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, для популярного троллейбуса №5, который мог довести до площади Победы, где расположено много развлекательных заведений (ТРЦ “Украина”, Цирк) или учебные корпуса Нацуниверситета им. Шевченко или Университета пищевых технологий, сделали конечную остановку, не доезжая до Воздухофлотского путепровода (на нём троллейбус разворачивался и ехал в обратном направлении. Таким образом киевляне, чтобы преодолеть расстояние еще одной или двух остановок, вынуждены были пересаживаться на маршрутки и, соответственно, платить еще по 2 грн. 50 коп. или идти пешком. На соответствующее недовольство киевлян городская власть не реагировала, объясняя ситуацию кризисом.