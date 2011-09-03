В Чили рухнул самолет, погиб 21 человек, в том числе пять тележурналистов

Министерство обороны Чили заявило, что в пятницу вечером на островах Хуан-Фернандес рядом с южным побережьем страны потерпел крушение военный самолет, сообщает Газета.Ru со ссылкой на «Синьхуа».

Как рассказали местные власти, в результате инцидента погиб 21 человек, то есть все, кто находился на борту.

Мэр Хуан-Фернандеса Леопольдо Корнейо ГОНЗАЛЕС рассказал местным СМИ, что управление авиацией Чили потеряло связь с самолетом в 18.00 по местному времени. По разным данным, на борту находились от 18 до 21 человека, в том числе, пять тележурналистов.