"Укрзализныця" полностью перешла на цифру

1 сентября "Укрзализныця" вместе с грузоотправителями и грузополучателями полностью перешла на электронный документооборот при перевозке грузов внутри Украины. Таким образом, закончился период, предоставленный грузоотправителям для перехода на систему оформления перевозочных документов в электронном виде.

Напомним, что электронные перевозочные документы на сети «Укрзализныци» были внедрены с 1 июля. У грузоотправителей появилась возможность отправлять накладные через Интернет, не выходя из собственного офиса. На время переходного периода клиенту еще не обязательно было обзаводиться электронной цифровой подписью (ЭЦП), он еще мог распечатать накладную на бумаге и привезти на станцию. С 1 сентября бумажные накладные в основном упраздняются, а все грузоотправители и грузополучатели обязаны работать через автоматизированную систему «Клиент УЗ».

Как сообщил начальник Главного коммерческого управления «Укрзализныци» Владимир Иващук, на 1 сентября к системе подключились все активные клиенты дороги – свыше 8 тысяч. «За два месяца мы добились устойчивой работы системы. Она выдерживала даже в пиковые дни, когда по сети грузилось 1 млн. 200 т в сутки», - подчеркнул он.

По данным Донецкой дороги, на 1 сентября в автоматической системе зарегистрировался 1261 грузоотправитель и грузополучатель. На данный момент сгенерировано 423 ключа ЭЦП для работников структурных подразделений дороги и 2026 ключей для работников 678 промышленных предприятий.

В то же время ряд крупных клиентов дороги - Донецксталь-металлургический завод, ММК им. Ильича, МК Азовсталь, Енакиевский и Алчевский меткомбинаты, ГП Артемсоль, ЛИНИК, Азот - по объективным причинам пока не могут напрямую работать с АС Клиент-УЗ, так как она «не стыкуется» с их собственными информационными системами. По мнению эксперта метрынка, пожелавшего остаться неназванным, «в принципе, все настроены позитивно - идет этап технического согласования и обкатки». Например, по информации «Укрзализныци», ММК им. Ильича пришлось менять технику в цехах.

«Крупным клиентам в web-интерфейсе работать неудобно, - более подробно объяснил директор «ТМ СОФТ» (фирма-разработчик АС «Клиент УЗ») Олег Солтысюк, - нужно сначала формировать электронные перевозочные документы в своей системе, а потом состыковывать с нашей-, а это двойная нагрузка. Поэтому наша фирма разработала так называемый Сервер модуля согласования, используя который, клиенты (грузоотправители/грузополучатели) получают возможность формировать электронные перевозочные документы в своих собственных программах и передавать их в автоматизированные системы «Укрзализныци» через АС «Клиент УЗ», а также синхронизовать состояние своих документов на каждом этапе перевозки».

Как подчеркивают в ДЖД, внедрение электронного документооборота крайне важно для ускорения работы, так как дорога является самым крупным перевозчиком в Украине, выполняя свыше 40% погрузки от общих объемов «Укрзализныци».

По информации начальника службы коммерческой работы и маркетинга Приднепровской дороги (около 25% всей погрузки «Укрзализныци») Ивана Хорьякова, в системе «Клиент УЗ» на 1 сентября зарегистрировалось около 98% грузоотправителей и грузополучателей. В частности, за одни из последних суток на дороге было оформлено 1800 электронных документов на перевозку грузов во внутреннем сообщении. Вне системы остались мелкие клиенты, в основном, частные предприятия, редко пользующиеся услугами ж/д. «Зачастую у них и Интернета нет. Пытаемся им помочь. На Приднепровской, как и на других дорогах, созданы консультативные центры из опытных специалистов, которые разъясняют, как пользоваться автоматической системой, получить ключ для цифровой подписи и проч.», - рассказал он.

По наблюдениям менеджмента дороги, внедрение электронных перевозочных документов подтолкнуло к развитию Интернет-технологий не только мелких грузоотправителей, но многие крупные предприятия, которые теперь компьютеризировали и оснастили Интернет все свои подразделения.

На комбинате «Запорожсталь» АС «Клиент» в порядке эксперимента была протестирована еще 1 июля. На ст. Кушугум Приднепровской ж/д расположен известковый участок агломерационного цеха «Запорожстали», из которого груз (известь) с помощью автоматизированной системы управления «АС Клиент УЗ» был доставлен на ст. Запорожье-Левое. Операция заняла не больше минуты. Однако полностью на электронные перевозочные документы комбинат перешел с 15 августа. Причина та же- для этого крупного предприятия потребовалась внедрение специального модуля согласования, сообщил УНИАН заместитель начальника управления грузовых перевозок ОАО «Запорожсталь» Константин Нагих. «Параллельно мы еще практикуем небольшое количество бумажных накладных, т.к. у некоторых грузополучателей нет лазерного принтера, чтобы распечатывать электронные», - сказал он. Как отмечает К. Нагих, в результате перехода на электронные перевозочные документы комбинат сократил простой вагонов до 1 часа. Не говоря уже об удобстве в работе – раньше ведь разносить накладные по вагонам приходилось и в дождь, и в снег.

Следующий этап внедрения электронных перевозочных документов – генерация ключей и наложение электронной цифровой подписи (ЭЦП), т.е. полный переход на безбумажные технологии. По словам В.Иващука, на 1 сентября из 99% всех внутренних документов, оформленных через АС «Клиент УЗ», около 80% оформлялось с наложением ЭЦП. «Некоторым клиентам электронная подпись настолько понравилась, что они стали накладывать ее на все без иключения документы, в т.ч. международные», - рассказал он, подчеркнув, что ЭЦП пока действительна только на перевозку грузов во внутреннем сообщении.

В. Иващук, в частности, отметил, что часть клиентов (перевозки на порты с декларированием на станциях отправления) не могут полностью перейти на безбумажные технологи, потому что Таможенная служба требует мокрую печать на документе, и грузоотправителю приходится делать его бумажную копию.

Что касается международной перспективы электронной накладной - на днях в Варшаве состоялось заседание рабочей группы по ревизии СМГС (Соглашение международного грузового сообщения. - Ред.), на котором Украине доверили разработку электронной накладной на базе ЦИМ/СМГС. «У нас уже действуют опытные полигоны с российскими и белорусскими коллегами. В частности, с россиянами в этом году попытаемся работать по электронной передаточной ведомости. Второй этап – электронные документы на порожние вагоны, а уже в 1-2 кварталах 2012 г. попытаемся что-то делать с клиентскими документами», - сказал В. Иващук.

Гораздо хуже обстоят дела с Западными странами. «Пока мы не можем наладить с ними даже обмен информацией в рамках перевозочного документа. К концу года планируем выйти с ж/д администрациями Польши, Венгрии и Словакии на начальную точку обмена», - отметил начальник Главного коммерческого управления УЗ.

Оксана Витер (УНИАН)