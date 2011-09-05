«Укрзализныця» начала отбор кадров для обслуживания скоростных поездов на Евро-2012

«Укрзализныця» начала профессиональный отбор кандидатов на должности: «машинист электропоезда скоростного», «помощник машиниста электропоезда скоростного», «начальник поезда скоростного», «стюард поезда скоростного» для обслуживания межрегиональных двухсистемных электропоездов производства компании Hyundai Rotem (Корея).

Как сообщает УНИАН пресс-служба ведомства, соответствующий приказ был подписан генеральным директором «Укрзализныци» Владимиром КОЗАКОМ.

Согласно приказу, до 30 сентября текущего года на железных дорогах должны состояться предварительные конкурсы поиска кандидатов на должности машиниста и помощника машиниста скоростного электропоезда. Среди требований, предъявляемых к кандидатам на должность машиниста электропоезда скоростного: возраст - не более 40 лет, неполное высшее или высшее образование, стаж работы машинистом не менее 5 лет, медицинское и психофизиологическое соответствие и пр. Помощник машиниста электропоезда скоростного должен иметь возраст до 30 лет, неполное высшее или высшее образование, стаж работы не менее 3 лет, медицинское и психофизиологическое соответствие.

До 30 октября 2011 года на железных дорогах состоятся предварительные конкурсы на замещение должностей «начальник поезда скоростного», «стюард поезда скоростного» для обслуживания межрегиональных двухсистемных электропоездов производства компании Hyundai Rotem. Требования к начальнику поезда: возраст до 40 лет, стаж работы начальником поезда - не менее 5 лет, неполное высшее или высшее образование, медицинское и психофизиологическое соответствие и пр. На должность «стюард поезда скоростного» будут рассматривать кандидатов до 40 лет с соответствующим профессионально-техническим образованием.

После предварительных конкурсов специальная комиссия «Укрзализныци» проведет профессиональное тестирование кандидатов, предоставленных железной дорогой.

В целом для обслуживания скоростных поездов запланировано подготовить 50 локомотивных бригад: 25 - на Юго-Западной железной дороге, по 5 - на Львовской, Южной, Донецкой, Приднепровской и Одесской железных дорогах. На ЮЗЖД 48 человек подготовят на должность начальника поезда скоростного и 145 человек - на должность стюарда поезда скоростного.