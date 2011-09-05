УЗ объявила конкурс по отбору волонтеров среди студентов ж/д вузов на Евро-2012

«Укрзализныця» объявила конкурс по отбору волонтеров среди студентов вузов железнодорожного транспорта III-IV уровня аккредитации со знанием иностранного языка для работы в пассажирских поездах на период проведения в Украине чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Предусмотрено, что волонтеры в пассажирских поездах будут предоставлять информационные услуги и всяческую помощь.

Конкурс продлится месяц - с 15 сентября по 15 октября текущего года. Будут набираться волонтеры в возрасте от 18 до 23 лет, владеющие разговорным английским языком. Преимущества будут иметь студенты, владеющие еще каким-то иностранным языком, кроме английского. Также среди требований - взвешенное решение стать волонтером, искреннее желание помогать, доброжелательность и уравновешенность, умение улыбаться и работать в коллективе.

В «Укрзализныце» уверены, что для студентов-железнодорожников работа волонтером во время проведения Евро-2012 — это возможность профессионального совершенствования и уникальный жизненный опыт. Для волонтеров изготовят специальную униформу, и по окончании чемпионата они получат ее в подарок. Кроме того, студенты, которые будут помогать в перевозке болельщиков, получат подарки.