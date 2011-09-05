Вторичка Харькова подешевела на 0,10%

На вторичном рынке недвижимости Харькова средняя стоимость продажи 1-3-комнатных квартир в августе 2011 года снизилась на 0,10%, или 1 долл., – до 1036 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Орджоникидзевский район со средним показателем 901 долл./кв. м, самым дорогим – Киевский, где средняя цена продажи составила 1294 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение стоимости 1 кв. м жилья произошло в Киевском районе – на 0,15% (2 долл.) – до 1294 долл., Московском – на 0,54% (5 долл.) – до 924 долл., Орджоникидзевском – на 1,42% (13 долл.) – до 901 долл., Коминтерновском – на 0,33% (3 долл.) – до 914 долл.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Червонозаводском районе – на 0,22% (2 долл.) – до 918 долл., Ленинском – на 0,48% (5 долл.) - до 1044 долл., Дзержинском районе – на 0,16% (2 долл.) – до 1265 долл., Октябрьском – на 0,73% (7 долл.) – до 972 долл.

В то же время стабилизация стоимости квадратного метра зафиксирована во Фрунзенском районе – на уровне до 974 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.