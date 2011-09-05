"Укрзализныця" ведет переговоры с российскими банками о привлечении 28 млрд. грн. для пополнения парка новыми локомотивами.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По словам собеседника агентства, ведомство рассчитывает привлечь средства под 14% годовых. Речь идет о Сбербанке России, Внешэкономбанке, ВТБ Банке. Кроме того, ведутся переговоры с рядом европейских банков. При этом условием предоставления средств является реформирование железнодорожной отрасли. Планируется привлечь финансирование по четырем лотам, по отдельным договорам.

Как прокомментировал сегодня журналистам информацию о таких переговорах вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ, это должен быть крупный банк. «Пока не будет подписан кредитный договор, говорить не о чем. Чтобы банк смог профинансировать 500 тепловозов или электровозов, это должен быть очень немаленький банк, правда? Будут итоги тендера, будет кредитный договор, мы будем говорить об этом», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в 2012-2016 годах намерены закупить 509 локомотивов на общую сумму 28,67 млрд. грн. Это предусмотрено Программой обновления локомотивного парка железных дорог Украины на 2012-2016 гг., которая утверждена постановлением Кабинета министров №840 от 1 августа т.г. В частности, в 2012 году планируется приобрести 66 локомотивов на сумму 3 млрд. грн. Выполнение программы предусматривается осуществлять за счет собственных и привлеченных средств железных дорог Украины, а также других источников, ориентировочно, в объеме не менее, чем 28 млрд. 674,63 млн. грн.

Напомним, что 20 июля 2011 года «Укрзализныця» подписала два меморандума о сотрудничестве в производстве грузовых электровозов. Первый - с ЗАО «Трансмашхолдинг» и ОАО «Лугансктепловоз» о строительстве для украинских железных дорог 292 грузовых электровозов серии 2ЭЛ-4 в течение 2012-2016 годов. Второй - с АО "Электровозостроитель" (Грузия) на производство 141 магистрального грузового электровоза постоянного тока ВЛ11М/6 и их аналогов 8Э1і на протяжении 2012-2016 годов.