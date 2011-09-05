Вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ рассчитывает на снижение тарифов украинскими авиаперевозчиками в новом летнем расписании следующего года (вступает в силу в конце марта).

Об этом он сообщил сегодня, 5 сентября, на пресс-конференции.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с перевозчиками, к новому году их завершат, и результаты переговоров можно будет видеть в опубликованном летнем расписании полетов. «К новому году мы закончим работу по тарифам, и в новом расписании весной увидим новые тарифы», - сказал он.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, на снижение цен на авиаперевозки может повлиять демонополизация рынка авиатоплива в Украине, и обоснованные цены на топливо. С этой целью министерство сейчас занимается сертификацией европейского топлива. «Одно из наших ведомств упорно не хочет выдавать сертификат на это топливо. Это наши технические проблемы, этот сертификат будет выдан», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.