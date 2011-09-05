Железнодорожники за 8 месяцев модернизировали свыше 333,7 км путей
16:20, 05 сентября 2011Транспорт/Связь
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За 8 месяцев 2011 года железнодорожники модернизировали 333,7 км путей и капитально отремонтировали 550,3 км.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
Средним ремонтом оздоровлено 593,2 км, комплексно-оздоровительный ремонт осуществлен на 474,7 км путей.
Также заменены на новые 518 комплектов стрелочных переводов, выполнен средний ремонт 306 комплектов стрелочных переводов.
В целом на протяжении 2011 года запланировано модернизировать 445,3 км путей, капитально отремонтировать 776 км и заменить на новые 775 комплектов стрелочных переводов.
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