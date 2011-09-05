Грузоперевозки в Украине за 8 месяцев выросли на 10,3%

За восемь месяцев 2011 года в Украине перевезено 419,2 млн. тонн грузов - на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ во время пресс-конференции по итогам работы отрасли за летний период и за 8 месяцев 2011 года.

Как отметил он, объемы грузоперевозок растут ежегодно: за восемь месяцев 2010 года было перевезено 380,2 млн. тонн грузов, в 2009 году - 337 млн. тонн.

В частности, железнодорожным транспортом с начала года перевезено 304 млн. тонн грузов, морским и речным - 2,211 млн. тонн, авиационным - 0,05 млн. тонн, автотранспортом - 112,9 млн. тонн. В морских торговых портах переработано 74 млн. 85 тыс. тонн грузов. Наибольший прирост по сравнению с прошлым годом состоялся на автомобильном транспорте - +15,4%, на железнодорожном транспорте - +8,6%, авиационном - +7,4%.

Таким образом, по убеждению Б.КОЛЕСНИКОВА, сохраняя заданные темпы по итогам года, удастся выйти на показатель железнодорожных перевозок в 480 млн. тонн грузов, а в первом полугодии следующего года - преодолеть 500-миллионный рубеж по перевозке грузов.

Всеми видами транспорта по итогам 8 месяцев 2011 года перевезено 2 млрд. 751 млн. 200 тыс. пассажиров. «Наиболее показательна авиация: из года в год количество украинцев, которые летают, растет. Например, летом этого года - а это наиболее пиковый период для пассажирских авиаперевозок - услугами авиатранспорта воспользовались на 22% пассажиров больше, чем прошлым летом, а разница между показателями 2009 и 2011 года - за два года - вообще впечатляет: 2,6 млн. пассажиров летом этого года - против 1,8 млн. пассажиров в 2009-м », - сказал министр инфраструктуры. Всего с начала года услугами авиации воспользовались почти 4,99 млн. пассажиров (рост на 24%). Б. КОЛЕСНИКОВ отметил, что этим летом выросли международные авиаперевозки - на 40%, внутренние - на 12%.