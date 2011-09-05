"Укрзализниця": водитель трактора нарушил правила на железнодорожном переезде и повредил локомотив

4 сентября на переезде без дежурного Молочанск — Светлодолинское (Запорожская обл.) с исправно работающей сигнализацией произошло дорожно-транспортное происшествие, при котором был поврежден локомотив поезда.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре «Укрзализныци», водитель трактора МТЗ-82, нарушивший правила дорожного движения в части проезда железнодорожных переездов, проигнорировал запрещающие показания светофорной и звуковой сигнализации и выехал на переезд во время следования поезда сообщением Луганск-Симферополь.

В результате, был сбит прицеп и значительно поврежден локомотив. По предварительным оценкам железнодорожников, сумма нанесенного ущерба составляет почти 95 тыс. грн.

Травмированных в ДТП нет, поезд № 436/435 Луганск-Симферополь был задержан на 2 часа 25 минут.

Железнодорожники в очередной раз просят водителей быть дисциплинированными, строго соблюдать правила дорожного движения и не создавать аварийных ситуаций на железнодорожных переездах.