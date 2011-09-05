Колесников: за 3-4 года маршрутки в крупных городах заменят на большие автобусы

За 3-4 года планируется полностью заменить маршрутные такси малой вместимости в крупных городах на большие комфортабельные автобусы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сказал сегодня на пресс-конференции по итогам работы отрасли за летний период и за 8 месяцев 2011 года.

«Те, кто покупает маршрутки, должны понимать, что за 3-4 года этого вида бизнеса в крупных городах не будет, поэтому не стоит и вкладывать инвестиции», - сказал министр.

По его словам, стимулировать частных автоперевозчиков покупать автобусы большой вместимости будет компенсация государством процентов за кредит. «При покупке украинских автобусов государство будет платить за автоперевозчиков кредитные проценты. Это наша помощь не только Киеву, но и всем городам», - подчеркнул он.

По его словам, мощности Львовского автобусного (ЛАЗ) и Луцкого автомобильного (ЛуАЗ) заводов способны обеспечить обновление всего автобусного парка Украины. «Имея два таких сверхмощных завода, мы вообще весь автобусный парк Украины - если запустить эти заводы на полную мощность - можем обновить за три года», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.