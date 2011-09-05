«Укрзализныця» опровергает информацию о закупке позолоченных статуэток

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця) полностью опровергает информацию, распространенную рядом СМИ, о закупке позолоченных статуэток за 40 тыс. грн. за единицу.

Как заявляет пресс-центр ведомства, информация является абсолютно недостоверной и неправдивой, а также вредящей деловой репутации и имиджу предприятия.

Как напоминают в администрации, это уже не первый случай, когда «Укрзализныця» становится объектом информационных атак с распространением заведомо искаженных фактов, которые вредят деловой репутации предприятия. В частности, утверждение о количестве и стоимости указанных статуэток (по 40,0 тыс. грн. каждая) не соответствует действительности.

По данным ведомства, согласно документации конкурсных торгов по закупке металлических предметов отделки, запрашивались предложения по 19 наименованиям, а не по 19 предметам в штуках. «Общее же количество необходимых статуэток каждого наименования, в соответствии с заключенным между сторонами договором, будет определяться, исходя из фактической потребности «Укрзализныци», - отмечается в сообщении.

При этом Государственная администрация железнодорожного транспорта оставляет за собой право защиты своей деловой репутации в установленном законом порядке.

Напомним, в августе т.г. «Укрзализныця» опровергла информацию в СМИ о якобы приобретении партии «золотых» телефонов.