ВОЛЯ открывает промо-просмотр телеканала FoxLife в базовом пакете программ

ВОЛЯ открывает в течение сентября для всех киевских подписчиков базового цифрового пакета «Україна і світ» в режиме промо-просмотра популярнейший телеканал Fox Life.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

она отметила, что именно в сентябре на Fox Life стартуют телесериалы, которые «завоевали армию преданных поклонников по всему миру»: «Игра престолов», «Тайные связи» и 7-й сезон всемирно известного шоу «Значит, ты умеешь танцевать?»

«Игра престолов» (англ. Game of Thrones) – американский телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов «Песнь Льда и Огня» писателя Джорджа Мартина.

Действие сериала «Игра престолов» происходит в фантастическом мире, похожем на средневековую Европу. Премьера этого сериала в США состоялась на канале HBO 17 апреля 2011 года. Премьера показа на канале FoxLife в Украине - 8 сентября 2011 года в 20:00.

Премьера сериала «Тайные связи» (англ. Covert affaires), демонстрирующего мир интриг, опасностей и бюрократических формальностей ЦРУ, состоится на канале FoxLife 5 сентября 2011 года в 20:00.

Реалити-шоу «Значит, ты умеешь танцевать?» (7-й сезон) – одно из самых популярных реалити-шоу Америки, которое уже много лет пользуется невероятным успехом у зрителей. Премьера реалити-шоу состоится на канале Fox Life 23 сентября 2011 года в 19:00.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.