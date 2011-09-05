ВОЛЯ предложила абонентам дополнительный сервис для увеличения скорости доступа в Интернет

С сентября компания ВОЛЯ предложила абонентам услуг «Интернет» и «ТВ + Интернет» дополнительный сервис «Гиперскорость», который позволяет увеличивать скорость доступа в Интернет до максимально возможной по соответствующей технологии, независимо от заказанного пакета.

Об этом сообщила УНИАН руководитель отдела по связям с общественностью компании ВОЛЯ Алина Сигда.

В городах, где применяется технология DOCSIS, после активации «Гиперскорости» скорость увеличится следующим образом: для абонентов, подписанных на безлимитные пакеты со скоростями до 2 Мбит/с и 10 Мбит/с, – до 38 Мбит/с; для абонентов, которые имеют модемы, поддерживающие технологию DOCSIS 3.0, и пользуются пакетом «Стрим» (до 30 Мбит/с), – до 150 Мбит/с.

Там же, где ВОЛЯ использует технологию Ethernet, после активации «Гиперскорости» скорость будет достигать 100 Мбит/с.

Заказать «Гиперскорость» абоненты могут самостоятельно с 06:00 до 23:30 на портале абонента. Сервис активируется в течение 30 минут и будет действовать до 23:45 следующего дня. Стоимость одного заказа (активации) «Гиперскорости» – 5 грн.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. Компания предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерную и голосовую связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.