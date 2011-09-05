НКРС планирует начать повышение тарифов на услуги почтовой связи с октября 2011 года

На очередном заседании Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) принят за основу проект Изменений к Предельным тарифам на универсальные услуги почтовой связи, которым планируется повышение тарифов на услуги почтовой связи в два этапа, начиная с октября 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Согласно проекту Изменений, на первом этапе - с 20 октября 2011 года, планируется повысить тарифы на письменную корреспонденцию на 20%.

На втором этапе – с 1 января 2012 года, произойдет повышение тарифов на письменную корреспонденцию в среднем еще на 11,2 %. Кроме того, будут повышены на 15% тарифы на посылки без объявленной ценности весом до 10 кг в пределах Украины.

Как отмечается в сообщении, пересмотр тарифов на универсальные услуги почтовой связи «проводится с целью сохранения действующей системы почтовой связи в государстве, предоставления услуг надлежащего качества и обеспечения стабильной работы оператора почтовой связи - Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) «Укрпочта»».

В настоящее время действующие предельные тарифы на универсальные услуги почтовой связи были утверждены Решением НКРС от 4 января 2008 г. № 1244 (зарегистрированы в Министерстве юстиции Украины 17 января 2008 г. № 1208/15899). С того времени, как отметили в НКРС, существенно выросли объемы расходов предприятия, которое обеспечивает предоставление универсальных услуг почтовой связи на всей территории страны. В частности, состоялось увеличение расходов на транспорт для технологических потребностей, а также расходов, и оплату труда в связи с повышением ее минимального уровня, что привело к ухудшению финансово-экономического состояния национального оператора.

Согласно сообщению, проект Изменений к Предельным тарифам сформирован, исходя из плановой себестоимости универсальных услуг почтовой связи УГППС «Укрпочта». Общий уровень повышения тарифов в предложенном проекте не превышает инфляционные ожидания и отвечает основным прогнозным макропоказателям экономического и социального развития Украины на 2011 год. При этом существующие тарифы на пересылку в пределах Украины приоритетных почтовых отправлений (приоритетными почтовыми отправлениями являются те, которые перевозятся самым быстрым способом (воздушным или наземным) в первоочередном порядке) остаются неизменными.

Документ обнародован на официальном сайте НКРС для общественного обсуждения.

Справка УНИАН. Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» является национальным оператором почтовой связи Украины. В состав предприятия входят почти 15 000 отделений почтовой связи (из них свыше 11 000 – в сельской местности), на предприятии работают свыше 100 тыс. работников.

В целом «Укрпочта» предлагает потребителям около 50 видов услуг.