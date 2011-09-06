ДТП в Киеве. 10 человек травмированы

На Житомирском шоссе в Киеве произошло ДТП при участии автобуса, микроавтобуса и грузовика. Травмированы 10 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве.

Сегодня в 5.14 оперативный диспетчер Главного управления МЧС Украины в г. Киеве получил сообщение о том, что на Житомирском шоссе произошло ДТП при участии автобуса „Мерседес”, микроавтобуса „Газель” и грузового автомобиля „Фура-Даф”. В результате ДТП получили травмы 10 человек, на проезжую часть дороги вытекло горючее. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить возникновения пожара. Причины ДТП и ущерб устанавливаются.