Запорожский аэропорт увеличил грузоперевозки более чем на треть

Государственного предприятия "Международный аэропорт Запорожье" в августе 2011 года увеличило грузоперевозки по сравнению с соответствующим периодом 2010 года более чем треть – на 34,3%.

Как сообщили УНИАН в руководстве предприятия, "на протяжении августа 2011 года ГП "Международный аэропорт Запорожье" было оправлено 86 тонн грузов и багажа, что на 22 тонны, или на 34,7% больше, чем в августе 2010 года, когда запорожским аэропортом было отправлено 62 тонны грузов и багажа».

Увеличение грузопотока руководство ГП "Международный аэропорт Запорожье" связывает, в первую очередь, с увеличением пассажиропотока аэропорта, поскольку большая часть грузов, отправляемых запорожским аэропортом, – багаж.

«В августе 2011 года запорожский аэропорт отправил 4 062 пассажира, что на 531 пассажира, т.е. на 15% больше, чем в августе прошлого года, когда из-за сокращения рейсов на Анталию был отправлен 3 531 пассажир», - пояснили в руководстве предприятия.