ГУБОП ликвидировал транснациональную группировку похитителей престижных авто

Работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины в ходе проведения специальной операции ликвидировали преступное формирование с международными связями. Его участники на территории стран Европейского Союза занимались организацией похищений дорогих автомобилей, которые в дальнейшем переправлялись в Украину и легализовались, сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины.

Как сообщил заместитель начальника ГУБОП Виталий СТРИЖАК, во время спецоперации в шести регионах Украины одновременно проведено более 20 обысков, в ходе которых изъято более десятка похищенных переоборудованных престижных автомобилей, средства связи, специальную технику, предназначенную для завладения транспортными средствами (сканеры автосигнализаций, компьютеры, ноутбуки, устройства для заглушения сигналов GPS и устройства по определению местонахождения автомобилей).

По информации оперативников, ОПГ имеет свои организации не только в Украине, но и за ее границами. Злоумышленники действовали таким образом. Сначала в одной из стран Евросоюза похищался престижный автомобиль. Потом с украинскими документами и номерными знаками аналогичного транспортного средства контрабандным путем он ввозился на территорию нашего государства и легализовался. Количество таких преступлений следствием устанавливается.

На данное время трое активных участников международной преступной группы арестованы. Главным следственным управлением МВД Украины в отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.289 (Незаконное завладение транспортным средством).

Сейчас ГУБОП МВД Украины совместно с правоохранительными органами стран, в которых похищались упомянутые автомобили, принимает меры по разоблачению и задержанию всех участников транснациональной группировки.