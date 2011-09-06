«Укрзализныця» создает сервисный центр для новых электровозов

11:35, 06 сентября 2011
Транспорт/Связь
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На базе локомотивного депо "Ясиноватая-Запад" Донецкой железной дороги создается сервисный центр для обслуживания новых электровозов 2ЭЛ4. Как сообщили УНИАН в пресс-центр "Укрзализныци", для подготовки производственной базы уже начаты работы по проектированию и строительству нового цеха по ремонту электровозов, которое будет проводиться в 2012-2013 годах. Цех будет оснащен необходимым технологическим оборудованием, вспомогательными отделениями, устройствами диагностирования.

Основное назначение будущего сервисного центра - обеспечение стабильной эксплуатации новых электровозов. При этом к инвестиционному проекту по созданию сервисного центра должны привлечь завод-производитель, который будет поставлять новую технику на украинские дороги.

Справка УНИАН. Постановлением Кабинета министров Украины от 01.08.2011 г. № 840 утверждена Программа обновления локомотивного парка железных дорог Украины на 2012-2016 годы, в соответствии с которой, в частности, предусматривается приобрести 363 грузовых электровоза постоянного тока. Решением технико-экономического совета «Укрзализныци» по локомотивному хозяйству основной серией грузовых электровозов на дороге признана серия 2ЭЛ4. Начиная со следующего года, планируется постепенно закупить 222 локомотива этой серии.

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