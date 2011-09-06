«АвтоКрАЗ» примет участие в выставке коммерческого автотранспорта в Москве

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» совместно с официальным импортером автомобилей КрАЗ в России - компанией «РусКрАЗ» примет участие в Международной специализированной выставке «Коммерческий автотранспорт - 2011», которая будет проходить с 13 по 17 сентября в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» (г. Москва).

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба холдинга.

Согласно сообщению, ХК представит посетителям выставки новый автомобиль-шасси КрАЗ Н23.2М колесной формулы 6х4 с компоновкой «кабина над двигателем». Автомобиль, грузоподъемностью 23 тонны, оснащен 6-цилиндровым турбонадувным двигателем ЯМЗ-6501.10 мощностью 362 л.с. экологического класса Евро 3. Автомобиль-шасси КрАЗ Н23.2М оборудован кабиной, произведенной по лицензии MAN, которая имеет эргономические сидение и панель приборов, регулируемую по углу и высоте рулевую колонку. Предусматривается размещение различных типов силовых установок.

Шасси КрАЗ Н23.2М предназначено для монтажа специальных надстроек с технологическим оборудованием, используемых в строительстве, ремонте и обслуживании объектов коммунального хозяйства, промышленных предприятий и дорог.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

«АвтоКрАЗ» в 2010 году по сравнению с 2009 годом в 3,6 раза увеличил объемы производства автомобилей - до 1 002 шт. и почти вдвое увеличил отгрузку потребителям автомобилей - до 1 063 шт.

«АвтоКрАЗ» в 2011 году планирует произвести 3 тыс. автомобилей.