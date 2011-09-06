Терминал «D» будет ключевым в аэропорту «Борисполь» - Колесников

После ввода в эксплуатацию терминал «D» будет способен обслужить всех пассажиров аэропорта «Борисполь».

Как сообщила УНИАН пресс-служба Мининфраструктуры, об этом сказал вице-премьер-министр Украины - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ во время пресс-конференции по итогам работы отрасли за летний период и за 8 месяцев 2011 года, которая состоялась 5 сентября.

«После пуска терминала "D" он станет ключевым, где будут сосредоточены внутренние, внешние и транзитные линии», - сказал он.

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, терминал способен принимать 10 млн. пассажиров, это больше, чем на сегодняшний день обслуживает весь аэропорт «Борисполь», а в перспективе - до 15 млн. пассажиров.

Терминал "F", который изначально строился как бюджетный, планируется оставить для осуществления «лоу-кост» перевозок; судьба терминала «В» решается.