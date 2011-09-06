Украина предлагает Польше двигатели для вертолетов Ми-8 и ракетных катеров

Украина предлагает Польше рассмотреть возможность поставок украинских двигателей для вертолетов Ми-8 и для ракетных катеров класса “Тарантул” Войска Польского.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, об этом министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ сказал во время встречи с министром национальной обороны Республики Польша Томашем СЕМОНЯКОМ.

”Украина и Польша имеют большие перспективы и возможности развития сотрудничества в оборонной сфере”, - подчеркнул М.ЕЖЕЛЬ.

Кроме того, глава отечественного оборонного ведомства пригласил министра национальной обороны Республики Польша Т.СЕМОНЯКА посетить в ноябре текущего года с визитом Украину и детально обсудить практические аспекты дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества.

Во время обсуждения вопроса развития сотрудничества в рамках региональных инициатив М.ЕЖЕЛЬ отметил, что оптимизация и расширение сотрудничества в формате “Вышеградская четверка + Украина” должна проходить в плоскости создания совместной украинско-польско-литовской миротворческой бригады “ЛитПолУкрбриг”, а также привлечения Вооруженных сил Украины к Многонациональной боевой тактической группе ЕС стран Вышеградской четверки, которую предусматривается создать в ближайшие годы.